 
Снег
-7°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 98%

Влажность: 84%

Давление: 736 мм рт. ст.

Ветер: западный, 8.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

328.20

25 января 

Курс НБРК

327.86

-0.63

АЛМАТЫ

Покупка

327.70

Продажа

328.20

АСТАНА

Покупка

328.20

Продажа

329.00

Подробнее
354.00

25 января 

Курс НБРК

352.35

-0.42

АЛМАТЫ

Покупка

352.00

Продажа

354.00

АСТАНА

Покупка

351.50

Продажа

353.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Карагандинской области отмечена прозрачность проведения госзакупок

 

В Карагандинской области под председательством первого заместителя акима области Асылбека Дуйсебаева состоялось заседание коллегии управления государственных активов и закупок.

Акиматом области была проведена системная работа по повышению прозрачности проведения государственных закупок, также дополнительно были направлены предложения в правоохранительные и контролирующие органы с целью исключения человеческого фактора и возможности влияния всех сотрудников занимающихся государственными закупками на итоги конкурса, а также предложения по дальнейшему совершенствованию информационных технологий.

В ходе коллегии эксперты и Палата предпринимателей Карагандинской области отметили прозрачность и открытость государственных закупок, которые достигнуты благодаря внесенным изменениям в Закон «О государственных закупках» и с 1 января 2016 года полностью исключен человеческий фактор, вся конкурсная процедура автоматизирована.

Как подчеркнул Асылбек Дуйсебаев с уверенностью можно сделать вывод о полной прозрачности государственных закупок, проводимых на областном уровне, т.е. отсутствуют какие-либо проявления коррупции при осуществлении конкурсных процедур.

Вся проводимая работа формирует положительный имидж государственного служащего и повышает авторитет государственной службы.

Вместе с тем, как отметил первый заместитель акима области еще остаются вопросы, которые необходимо решить совместно с другими контролирующими органами. Это в первую очередь связано с этапами проектирования, приемки выполненных работ, а также сдачи в эксплуатацию объектов.

 

25 января 2017, 15:13
Источник, интернет-ресурс: Карагандинского областного акимата

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код