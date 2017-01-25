В Алматинской области хозяйку магазина оштрафовали на 2 млн тг за игровые аппараты
25 января 2017, 15:34
Следователями СЭР Департамента государственных доходов окончено 7 досудебных производств в отношении арендодателей в части предоставления помещений в аренду для организации игорного бизнеса.
Приговором Карасайского районного суда Алматинской области за предоставление помещения для азартных игр хозяйка одного из магазинов оштрафована на 1000 МРП (2 121 000 тенге), передает Zakon.kz со ссылкой на СЭР ДГД по Алматинской области.
Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области в 2016 году в сфере игорного бизнеса проведена работа по выявлению фактов незаконного функционирования залов игровых автоматов и подпольных казино. По результатам в данной сфере зарегистрировано 69 правонарушений, пресечена деятельность незаконных залов игровых автоматов – 84, букмекерских контор - 5, тотализаторов-1, подпольного казино- 4.
Из незаконного оборота изъято 118 игровых автоматов, 52 лотерейных терминала, столы для игры в покер, игральные фишки и карты.
Кроме того, следователями СЭР Департамента государственных доходов окончено 7 досудебных производств в отношении арендодателей в части предоставления помещений в аренду для организации игорного бизнеса.
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