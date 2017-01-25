В Алматинской области хозяйку магазина оштрафовали на 2 млн тг за игровые аппараты

Следователями СЭР Департамента государственных доходов окончено 7 досудебных производств в отношении арендодателей в части предоставления помещений в аренду для организации игорного бизнеса.

Приговором Карасайского районного суда Алматинской области за предоставление помещения для азартных игр хозяйка одного из магазинов оштрафована на 1000 МРП (2 121 000 тенге) , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на СЭР ДГД по Алматинской области.





Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области в 2016 году в сфере игорного бизнеса проведена работа по выявлению фактов незаконного функционирования залов игровых автоматов и подпольных казино. По результатам в данной сфере зарегистрировано 69 правонарушений, пресечена деятельность незаконных залов игровых автоматов – 84, букмекерских контор - 5, тотализаторов-1, подпольного казино- 4.





Из незаконного оборота изъято 118 игровых автоматов, 52 лотерейных терминала, столы для игры в покер, игральные фишки и карты.





Кроме того, следователями СЭР Департамента государственных доходов окончено 7 досудебных производств в отношении арендодателей в части предоставления помещений в аренду для организации игорного бизнеса.







