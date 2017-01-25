«Ак жол» требует проверить эффективность использования венчурными фондами госсредств

Партия «Ак жол» требует от правительства и Счетного комитета провести проверку эффективности использования венчурными фондами государственных средств и их влияния на технологическое развитие экономики, сообщает Zakon.kz. Об этом заявил Азат Перуашев на пленарном заседании Мажилиса.

«Венчурное финансирование» означает финансирование начинающего и инновационного бизнеса с повышенной степенью риска, но в целях получения чрезвычайно высокой прибыли. Как правило, 70-80 % проектов венчурного финансирования не приносят отдачи, но сверхнормативная прибыль от оставшихся 20—30 % - и это принципиальный момент! - должна не просто окупать все убытки, но и обеспечивать рентабельность венчурных фондов», - сказал А.Перуашев.

По его словам, это направление, ввиду его безусловной рыночной направленности, не осталось без внимания государственных институтов развития - в 2003-2004 г.г. был создан АО «Национальный инновационный фонд», позднее преобразованный в Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР). Согласно имеющейся информации (business.gov.kz) за время деятельности НАТР приняло участие в создании 7 отечественных венчурных фондов и капитализации 7 зарубежных.

Однако, как отметил Перуашев, «за все время работы, т.е. полтора десятка лет, этими 14 венчурными фондами в общей сумме было профинансировано всего лишь 18 инновационных проектов в Казахстане, на сумму 1,9 млрд. тенге, из которых завершено только 4 проекта на сумму 60 млн. тенге, т.е. с финансовой точки зрения, эффективно освоены были лишь 3% выделенных на эти проекты средств».

При этом, по словам депутата, нет открытой информации о том, сколько госсредств было затрачено на содержание самих фондов, их руководителей и менеджеров, хотя результаты их работы более чем красноречивы: в среднем, менее 0,3 завершённых проекта на 1 фонд за 14 лет работы.

Известно, что прямые убытки бывшего Национального инновационного фонда на момент реорганизации составили около 12 млрд. тенге, при этом, его работа практически не оказала какого-либо влияния на инновационное и технологическое развитие отечественной экономики. В настоящее время его преемник НАТР со-финансирует 4 отечественных венчурных фонда на принципах государственно-частного партнерства. Их деятельность пока также не особо результативна: например, по данным СМИ, фондом «Арекет» допущены убытки на сумму более 7 млрд. тенге.

«Но по этим фондам есть хотя бы какая-то информация, и мы должны быть признательны частным инвесторам за участие в них. По организациям венчурного финансирования, которые возможно создавались при других институтах развития, вообще отсутствуют любые данные. Между тем, задачей подобных структур является привлечение, оценка, отбор и поддержка новых перспективных бизнес-инициатив, что невозможно организовать в закрытом от бизнес-сообщества режиме», - считают в ДПК.

Международный опыт показывает, что именно венчурное инвестирование дало «путевку в жизнь» таким всемирно известным компаниям и их продуктам, как Microsoft, Apple, eBay, Yahoo и многих других.

«Основными причинами торможения развития венчурного финансирования в Казахстане является не только пассивность бизнеса или экономия средств, а скорее их неэффективное использование и полная непрозрачность венчурных фондов, слабость правовой базы и отсутствие должного контроля за использованием выделенных на эти цели государственных ресурсов», - уверен лидер «Ак жола».