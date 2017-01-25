Унифицированная информация о местах прибытия и убытия товаров в странах ЕАЭС появится на сайте ЕЭК

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие общего процесса мест прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и мест их убытия. Речь идет о формировании, ведении и использовании соответствующего общего реестра автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктов пропуска.

После вступления в силу решения Коллегии ЕЭК участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) смогут получить всю необходимую унифицированную информацию о местах прибытия и убытия товаров - пунктах пропуска стран ЕАЭС на странице Департамента таможенной инфраструктуры Комиссии. Общий порядок позволит уточнить название таможенного органа, осуществляющего таможенные операции в пункте пропуска, время работы, адрес, специализацию по видам международного сообщения, товарам, таможенным операциям.

Нововведение способствует развитию информационного взаимодействия между таможенными органами государств-членов Союза, участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и ЕЭК и обеспечивает информационный обмен при совершении таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза и убытием с нее. В результате внедрения общего процесса будут унифицированы применяемые организационные и технические решения.

В настоящее время на странице Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК уже опубликованы такие общие реестры участников ВЭД, как общий реестр таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев таможенных и свободных складов, а также складов временного хранения, резидентов свободных экономических зон. С помощью этих ресурсов участники ВЭД могут получить информацию о времени работы таможенных складов, сроках окончания действия лицензий, узнать о возможностях для владельца по размещению товара на складе и т.п.

Источник: интернет-ресурс Евразийской экономической комиссии