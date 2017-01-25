Хакера, укравшего интимные фото звезд Голливуда, осудили в Чикаго

Хакер из Чикаго, взломавший электронную почту и учетные записи 30 американских знаменитостей, а также похитивший их личные данные, приговорен к девяти месяцам тюремного заключения , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.





Маерчик обвиняется в разработке фишинговой схемы, при помощи которой он незаконно получил доступ более чем к 300 почтовым ящикам и другим интернет-аккаунтам. В 2014 году хакер похитил и выложил в интернете интимные фотографии знаменитостей. В список звезд, чьи снимки были опубликованы на анонимном форуме 4chan.org, попали звезда фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс, актриса и певица Ариана Гранде, актриса Кирстен Данст, певицы Селена Гомес и Аврил Лавин, а также многие другие знаменитости.





Преступника, 29-летнего Эдварда Маерчика также обязали выплатить 5,7 тысячи долларов возмещения убытков за психологические консультации, потребовавшиеся одной из знаменитостей, чьи личные фотографии злоумышленник загрузил в сеть. Имя знаменитости газета не уточняет.





Хакер признался, что рассылал своим жертвам электронные письма от имени поставщиков интернет-услуг и обманом узнавал имена пользователей и пароли. В прошлом году Маерчик признал себя виновным в осуществлении незаконного доступа к защищенному компьютеру с целью кражи информации. Маерчику не предъявляли обвинений в продаже или размещении полученных материалов в открытом доступе в интернете.





Стороны обвинения и защиты сошлись во мнении, что оптимальный срок наказания по этому делу должен составить девять месяцев. Максимальное наказание по данной статье подразумевает пять лет лишения свободы, отмечает газета.



