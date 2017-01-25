В Костанайской области спасатели откапывали машины с рыбаками
25 января 2017, 16:01
5 рыбаков благополучно доставили в город.
24 января в дежурную часть Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в 90 километрах от города Аркалык на водохранилище «Бекен» попали в буран рыбаки, машины которых почти полностью занесло снегом, передает Zakon.kz со ссылкой на Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд.
Спасательное подразделение города Аркалык, используя специальную технику ГТ-ТБ, выехали на место ЧС, где обнаружили два заметенных автомобиля, в которых находились пять рыбаков.
Самостоятельно покинуть водоем люди не могли. Спасатели помогли вызволить автомобили и отбуксировать от водоема на безопасное место.
Пострадавшие благополучно доставлены в город Аркалык, их состояние хорошее.
Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд рекомендует населению в условиях плохой видимости сократить количество поездок за территории своих населенных пунктов и быть предельно аккуратными на дорогах.
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