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В Костанайской области спасатели откапывали машины с рыбаками

25 января 2017, 16:01

5 рыбаков благополучно доставили в город.


24 января в дежурную часть Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в 90 километрах от города Аркалык на водохранилище «Бекен» попали в буран рыбаки, машины которых почти полностью занесло снегом, передает Zakon.kz со ссылкой на Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд.

Спасательное подразделение города Аркалык, используя специальную технику ГТ-ТБ, выехали на место ЧС, где обнаружили два заметенных автомобиля, в которых находились пять рыбаков.

Самостоятельно покинуть водоем люди не могли. Спасатели помогли вызволить автомобили и отбуксировать от водоема на безопасное место.

Пострадавшие благополучно доставлены в город Аркалык, их состояние хорошее.

Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд рекомендует населению в условиях плохой видимости сократить количество поездок за территории своих населенных пунктов и быть предельно аккуратными на дорогах.



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