В Костанайской области спасатели откапывали машины с рыбаками

24 января в дежурную часть Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в 90 километрах от города Аркалык на водохранилище «Бекен» попали в буран рыбаки, машины которых почти полностью занесло снегом , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд.





Спасательное подразделение города Аркалык, используя специальную технику ГТ-ТБ, выехали на место ЧС, где обнаружили два заметенных автомобиля, в которых находились пять рыбаков.





Самостоятельно покинуть водоем люди не могли. Спасатели помогли вызволить автомобили и отбуксировать от водоема на безопасное место.





Пострадавшие благополучно доставлены в город Аркалык, их состояние хорошее.





Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд рекомендует населению в условиях плохой видимости сократить количество поездок за территории своих населенных пунктов и быть предельно аккуратными на дорогах.







