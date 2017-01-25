Отзыв двигателей ракет "Протон-М" угрожает запускам в 2017 году

Руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени.

Отзыв двигателей II и III ступеней ракет-носителей "Протон-М" ставит под угрозу весь план запусков на 2017 год, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков , передает , передает РИА Новости





В среду газета "Коммерсант" написала, что руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". По данным издания, поводом для отзыва двигателей стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. В Роскосмосе подтвердили РИА Новости проведение дополнительных испытаний двигателей.





"Если информация, которую сегодня распространили в СМИ, соответствует действительности, двигатели будут отозваны на завод для проверок и, может быть, каких-то исправлений, то это очень негативный фактор, потому что он сломает всю программу пусков, запланированную на этот год", — сказал Железняков.





На "Протоне" планируется вывести американский спутник связи Echostar-21, запуск которого, запланированный изначально на первый квартал 2016 года, уже несколько раз переносился. Последний раз о переносе запуска на февраль 2017 года РИА Новости сообщал источник в ракетно-космической отрасли.



