Отзыв двигателей ракет "Протон-М" угрожает запускам в 2017 году
25 января 2017, 16:15
Руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени.
Отзыв двигателей II и III ступеней ракет-носителей "Протон-М" ставит под угрозу весь план запусков на 2017 год, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, передает РИА Новости.
В среду газета "Коммерсант" написала, что руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". По данным издания, поводом для отзыва двигателей стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. В Роскосмосе подтвердили РИА Новости проведение дополнительных испытаний двигателей.
"Если информация, которую сегодня распространили в СМИ, соответствует действительности, двигатели будут отозваны на завод для проверок и, может быть, каких-то исправлений, то это очень негативный фактор, потому что он сломает всю программу пусков, запланированную на этот год", — сказал Железняков.
На "Протоне" планируется вывести американский спутник связи Echostar-21, запуск которого, запланированный изначально на первый квартал 2016 года, уже несколько раз переносился. Последний раз о переносе запуска на февраль 2017 года РИА Новости сообщал источник в ракетно-космической отрасли.
Фото: tvc.ru
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