Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 327,92, EURKZT_TOD = 352,43, EURUSD_TOD - 1,0720/1,0760, RUBKZT_TOD = 5,5446, USDKZT_0_001 = +6,9228 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,7729 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 327,92 тенге за доллар США при объеме торгов 52 200 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 352,43 тенге за евро при объеме торгов 900 тыс. евро; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 1,0720 евро за доллар США, предложение - 1,0760 евро за доллар США; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5446 тенге за рубль при объеме торгов 151 500 тыс. рублей. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 327,86 тенге за доллар (-0,63 тенге), суммарный объем торгов - 87 000 тыс. USD (-45 700 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,9228 % годовых при объеме торгов 31 100 тыс. USD; - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,7729 % годовых при объеме торгов 706 700 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 24 банка.