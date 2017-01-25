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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 327,92, EURKZT_TOD = 352,43, EURUSD_TOD - 1,0720/1,0760, RUBKZT_TOD = 5,5446, USDKZT_0_001 = +6,9228 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,7729 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия иностранными валютами.  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 327,92 тенге за доллар США при объеме    торгов 52 200 тыс. долларов США;  - по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD)    составил 352,43 тенге за евро при объеме торгов 900 тыс. евро;  - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - по евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 1,0720    евро за доллар США, предложение - 1,0760 евро за доллар США;  - по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5446 тенге за рубль при объеме торгов    151 500 тыс. рублей.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 327,86 тенге за доллар (-0,63 тенге), суммарный объем  торгов - 87 000 тыс. USD (-45 700 тыс. USD).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила    +6,9228 % годовых при объеме торгов 31 100 тыс. USD;  - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила    +6,7729 % годовых при объеме торгов 706 700 тыс. USD;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали.  В торгах приняли участие 24 банка.  

25 января 2017, 16:15
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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