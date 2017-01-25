Министерство информации разъяснило норму о регистрации IMEI-кодов

Планируется, что эту процедуру будут проводить без участия абонента.

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», подписанному 22 декабря 2016 года предусмотрено утверждение правил регистрации абонентских устройств подвижной сети, сообщает Министерство информации и коммуникаций РК, передает Zakon.kz





Указывается, что образована рабочая группа по разработке соответствующих «Правил регистрации абонентских устройств подвижной сети», в которых будет отражена процедура регистрации IMEI-кодов абонентских устройств. В нее вошли представители Министерства информации и коммуникаций, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, а также операторов сотовой связи и РГП «Государственная техническая служба».





« Необходимо отметить, что в целях упрощения процесса регистрации планируется проведение процедуры регистрации без физического участия абонентов », - говорится в сообщении.





Кроме того отмечается, что создание единой базы IMEI-кодов не требует привлечения финансовых средств из государственного бюджета.





Как считают в министерстве, данная мера позволит сократить ввоз контрафактных устройств и эффективно бороться с кражей сотовых телефонов.



