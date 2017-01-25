Ford раскрыл характеристики нового суперкара GT
25 января 2017, 16:23
Отдача 3,5-литрового твин-турбодвигателя EcoBoost V6 составила 655 л.с.
Компания Ford впервые показала новый суперкар GT чуть более двух лет назад, а производство начала в конце прошлого года, но только теперь раскрыла технические и динамические характеристики. Автопроизводитель называет это среднемоторное заднеприводное купе из карбона и алюминия самым быстрым серийным автомобилем в своей истории.
Отдача 3,5-литрового твин-турбодвигателя EcoBoost V6 составила 655 л.с. и 745 Нм. На сегодняшний день это самый мощный представитель данного семейства агрегатов. Он разгоняет Ford GT до максимальных 347 км/ч. Время, за которое двухдерка набирает первые 100 км/ч, пока не публикуется. Зато «Форд» сообщил, что на канадском треке Calabogie Motorsports Park его GT обогнал главных конкурентов – McLaren 675LT и Ferrari 458 Speciale.
Выпускается Ford GT в Канаде на мощностях фирмы Multimatic Motorsports. Она будет ежегодно собирать по 250 экземпляров в течение ближайших четырех лет. Ford очень придирчиво выбирает покупателей для своей главной имиджевой машины, и он до сих пор не опубликовал ее цену в открытом доступе, но по неофициальным данным она превышает 400 тысяч долларов. Помимо гражданской, у Ford GT имеется гоночная модификация. Прошлым летом она выиграла «24 часа Ле-Мана» в своем классе GTE Pro.
Текст: Александр Орехов
Фото: Ford
Via cartimes
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