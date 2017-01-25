В итальянском отеле, на который сошла лавина, нашли тела еще двух жертв

Пропавшими без вести остаются шесть гостей и постояльцев гостиницы.

Тела еще двух жертв найдены в среду в итальянском отеле, на который неделю назад сошла лавина, число погибших достигло 23 , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.





ЧП произошло 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.





Ранее сообщалось о 21 жертве трагедии. Пропавшими без вести остаются шесть гостей и постояльцев гостиницы.



