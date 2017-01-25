В казахстанских вузах прошло повторное тестирование

По результатам тестирования более 5 тыс. человек будут зачислены в вузы страны

В Казахстане с 19 по 24 января прошло комплексное тестирование, в котором приняли участие условно зачисленные учащиеся вузов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.





Как известно, в 2016 году были созданы гибкие условия поступления в вузы, снимающие ряд морально-психологических проблем абитуриентов и значительно облегчившие доступность получения высшего образования.





Летом прошлого года абитуриентам, не сумевшим преодолеть пороговый уровень сдачи ЕНТ или КТ, впервые была предоставлена возможность повторной сдачи тестов. Эта мера позволила почти 12 тысячам молодых людей поступить в вузы страны.





«Абитуриенты, не набравшие пороговый балл и по итогам повторного тестирования, получили возможность условного зачисления в вуз до завершения первого семестра. В период с 19 по 24 января проведено комплексное тестирование для данной категории лиц. По результатам тестирования более 5 тыс. человек будут зачислены в вузы страны», - говорится в сообщении.





Кроме того, успешно прошли комплексное тестирование более чем 12,5 тыс. студентов, переводящихся из зарубежных вузов в казахстанские вузы.





По информации министерства, в текущем учебном году возможность обучаться в вузах страны получили дополнительно около 30 тыс. человек.





«Это новшество отвечает реализации стратегической задачи казахстанской высшей школы по увеличению доли населения с высшим образованием. Обеспечение равного доступа к образованию является приоритетом для стран ОЭСР. Так, в первую пятерку по доступу к образованию входят Швеция, Финляндия, Нидерланды, Бельгия (Фламандский регион) и Ирландия», - отметили в ведомстве, заемтив при этом, что облегчение доступности получения образования в Казахстане соответствует мировым тенденциям, когда государства берут ориентир на формирование высокообразованной нации с увеличением доли населения с высшим образованием широкого профиля.



