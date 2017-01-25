После ЧП на вокзале в Астане закрыт центральный вход на перрон

В настоящее время выход на перрон закрыт. Поезд убран с пути. Охрана вокзала запретила производить фото- и видеосъемку на месте происшествия. У здания дежурит одна машина "скорой помощи".





По громкой связи внутри вокзала объявляют о том, что центральный выход на перрон закрыт в связи с восстановительными работами. Посадка пассажиров и отправление поездов производится со второго и третьего путей.