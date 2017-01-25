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После ЧП на вокзале в Астане закрыт центральный вход на перрон

25 января 2017, 16:42

Охрана вокзала запретила производить фото- и видеосъемку на месте происшествия.


Демонтаж обрушившегося навеса проводится на месте ЧП на железнодорожном вокзале Астаны, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места происшествия.

В настоящее время выход на перрон закрыт. Поезд убран с пути. Охрана вокзала запретила производить фото- и видеосъемку на месте происшествия. У здания дежурит одна машина "скорой помощи".

По громкой связи внутри вокзала объявляют о том, что центральный выход на перрон закрыт в связи с восстановительными работами. Посадка пассажиров и отправление поездов производится со второго и третьего путей.

Напомним, металлический навес обрушился на перроне в среду днем. Пострадавших нет, частью навеса был задет поезд Астана-Лениногорск. По предварительной информации, ЧП произошло из-за порывов ветра и обильного снегопада.


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