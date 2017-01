При нападении на отель в Могадишо погибли 14 человек

Утром в среду в ворота отеля Dayah врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба. Между тем, как передает агентство Франс Пресс, в ходе атаки пострадали четверо журналистов, поспешивших на место происшествия после того, как прогремел первый взрыв.

"Не менее 14 человек погибли при подрыве автомобиля у отеля в Могадишо", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Отель Dayah расположен неподалеку от здания сомалийского парламента. Его постояльцами часто становятся политики, представители органов власти и предприниматели.

A secondary explosion after a suspected suicide car bomber rammed into the gates of a hotel in Mogadishu, Somalia https://t.co/269o8al6GCpic.twitter.com/5KpGiMTIlG