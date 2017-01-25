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При нападении на отель в Могадишо погибли 14 человек

25 января 2017, 17:05

Отель Dayah расположен неподалеку от здания сомалийского парламента.


По меньшей мере 14 человек погибли при нападении боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Утром в среду в ворота отеля Dayah врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба. Между тем, как передает агентство Франс Пресс, в ходе атаки пострадали четверо журналистов, поспешивших на место происшествия после того, как прогремел первый взрыв.

"Не менее 14 человек погибли при подрыве автомобиля у отеля в Могадишо", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Отель Dayah расположен неподалеку от здания сомалийского парламента. Его постояльцами часто становятся политики, представители органов власти и предприниматели.


Фото: REUTERS/ Feisal Omar

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