При нападении на отель в Могадишо погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли при нападении боевиков на отель в столице Сомали Могадишо , передает , передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.





Утром в среду в ворота отеля Dayah врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба. Между тем, как передает агентство Франс Пресс, в ходе атаки пострадали четверо журналистов, поспешивших на место происшествия после того, как прогремел первый взрыв.





"Не менее 14 человек погибли при подрыве автомобиля у отеля в Могадишо", — говорится в сообщении агентства в Twitter.





Отель Dayah расположен неподалеку от здания сомалийского парламента. Его постояльцами часто становятся политики, представители органов власти и предприниматели.





A secondary explosion after a suspected suicide car bomber rammed into the gates of a hotel in Mogadishu, Somalia https://t.co/269o8al6GCpic.twitter.com/5KpGiMTIlG — Russell Boyce (@Cropperboyce) 25 января 2017 г.



