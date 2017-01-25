Роналду бросил на трассе Lamborghini

25 января 2017, 17:05

Ранее сообщалось, что Роналду сильно ушиб руку во время вечерней тренировки "Реала".


Звезда мадридского Реала Криштиану Роналду бросил автомобиль Lamborghini на дороге из-за болей в запястье, сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Mirror.

По информации издания, футболист вызвал скорую помощь по пути в Мадрид с горнолыжного курорта в Навасерраде. Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес провели совместный уик-энд. Оставленный на трассе автомобиль Роналду был эвакуирован.

Ранее сообщалось, что Роналду сильно ушиб руку во время вечерней тренировки "Реала". Команда готовится к 19-му туру испанской Ла Лиги, где должна встретиться с "Малагой". На данный момент специалисты не берутся судить, как травма Роналду скажется на его грядущей игре.

Отметим, после 17 матчей "Реал" с 40 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

Фото EPA/UPG

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