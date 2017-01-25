Роналду бросил на трассе Lamborghini

Звезда мадридского Реала Криштиану Роналду бросил автомобиль Lamborghini на дороге из-за болей в запястье, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Mirror.





По информации издания, футболист вызвал скорую помощь по пути в Мадрид с горнолыжного курорта в Навасерраде. Роналду со своей девушкой Джорджиной Родригес провели совместный уик-энд. Оставленный на трассе автомобиль Роналду был эвакуирован.





Ранее сообщалось, что Роналду сильно ушиб руку во время вечерней тренировки "Реала". Команда готовится к 19-му туру испанской Ла Лиги, где должна встретиться с "Малагой". На данный момент специалисты не берутся судить, как травма Роналду скажется на его грядущей игре.





Отметим, после 17 матчей "Реал" с 40 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.



