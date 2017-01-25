В частности, изменения затронули пункты 10 и 12, которое изложены в следующей редакции:

10. Выдача ГРНЗ физическим и юридическим лицам производится после получения документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Кодекс):

1) новых ГРНЗ - под роспись в Реестре;

2) дубликатов ГРНЗ - под роспись в Реестре выданных дубликатов ГРНЗ по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, подшивается совместно с документами, послужившими основанием к выдаче ГРНЗ, в том числе дубликатов.

Выдачей ГРНЗ является фактическая передача ГРНЗ владельцу транспортного средства, в том числе ГРНЗ сданных на хранение. Присвоением ГРНЗ является внесение в СРТС и программное обеспечение «Автоматизированная информационно-поисковая система «Автомобиль» индивидуального буквенно-цифрового обозначения ГРНЗ.»;

12. Допускается повторное присвоение ГРНЗ, бывших в пользовании на транспортные средства прежним владельцам, при их соответствии требованиям национального стандарта и государственной регистрации транспортного средства в пределах одного региона с уплатой государственных пошлин в размере 280 процентов МРП для автомобиля и 140 процентов МРП для мототранспортных средств и прицепов в следующих случаях:

1) по волеизъявлению владельца на вновь регистрируемое транспортное средство на его имя, при условии снятия с учета ранее зарегистрированного за ним транспортного средства, которому был присвоен ГРНЗ;

2) по волеизъявлению владельца при замене СРТС и изменении регистрационных данных транспортного средства, на которое был присвоен ГРНЗ, если одновременно производится изготовление дубликата ранее присвоенного ГРНЗ или выдача нового ГРНЗ.

При замене СРТС и (или) изменении регистрационных данных транспортного средства без изменения владельца уплата государственной пошлины за выдачу прежнего ГРНЗ не производится.

По волеизъявлению правопреемника (наследника) допускается повторная выдача прежних ГРНЗ на транспортное средство, являющееся предметом наследования, при их соответствии требованиям национального стандарта и государственной регистрации транспортного средства в пределах одного региона с уплатой государственных пошлин установленных Кодексом.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.