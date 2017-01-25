DS вывел на тесты роскошный аналог Peugeot 3008







В настоящее время у DS есть только один внедорожник – DS 6WR, разработанный специально для Китая. В Европе и России французская марка предлагает псевдокроссовер DS 4 Crossback, который мы тестировали прошлым летом. Однако на волне популярности автомобилей сегмента SUV компания решила существенно расширить модельный ряд внедорожников: помимо DS X, бывший суббренд «Ситроена» готовит DS W (аналог Peugeot 2008 и Opel Crossland X) и DS Y (аналог Peugeot 5008). Правда, пока это лишь предварительная информация. Наверняка известно одно: все будущие модели Peugeot, Citroen и DS получат общие платформы. Основой для компактных машин станет архитектура CMP, разработанная совместно с китайцами Dongfeng, а более крупные модели сохранят нынешнюю конструкцию EMP2.





Текст: Александр Орехов Фото: motor1.com / CarPix

По неподтвержденным данным машина, прототип которой показан на этих снимках, будет называться DS X и с технической точки зрения станет роскошным аналогом нынешнего Peugeot 3008 и еще не представленного официально Opel Grandland X. Моторы будут позаимствованы у «Пежо». Сейчас топовым в линейке является вариант 3008 GT со 180-сильным дизелем, а в планах значится выпуск более мощного 3008 GTi и полноприводной плагин-гибридной модификации с запасом хода в 50 км на чистой электротяге. DS Automobiles также обещала покупателям гибридный кроссовер, судя по всему – именно модель X.