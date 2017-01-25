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В ДВД Мангистау прокомментировали видео с прыгающими на автомобиль детьми

25 января 2017, 17:18

Материалы переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.


Пользователи прислали видео, на котором запечатлены дети, прыгающие на автомобиль. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.


- По данному факту отсутствует состав преступления. Материалы переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних по статье 127 (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей) кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

Источник: lada.kz

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