Трое жителей Атырауской области разыскиваются за участие в сирийских конфликтах
25 января 2017, 17:25
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.
Трое уроженцев Атырауской области находятся в международном розыске за участие в военных действиях в Сирии, сообщает "Мой ГОРОД".
Все трое являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения и находятся в международном розыске. В отношении беглецов возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РК - "Участие в иностранных вооруженных конфликтах". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.
- По данным делам ведется досудебное расследование, подробности не разглашаются в интересах следствия, - уточнила судья суда №2 г.Атырау Гаухар Ибрашева.
В международный розыск за пособничество терроризму и публичные призывы к совершению терактов объявлены и две уроженки Атырауской области, которые, по предварительным данным, также бежали в Сирию.
В отношении одной из женщин возбуждено уголовное дело по ч 1 ст .258 УК РК - "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму". Вторую беглянку разыскивают за пропаганду терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма по ч 2 ст 256. Первой разыскиваемой грозит тюремный срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, второй - от семи до двенадцати лет лишения свободы также с конфискацией имущества.
Всего с прошлого года на данный момент в международном розыске находятся 8 жителей Атырауской области.
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