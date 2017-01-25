Трое жителей Атырауской области разыскиваются за участие в сирийских конфликтах

- По данным делам ведется досудебное расследование, подробности не разглашаются в интересах следствия, - уточнила судья суда №2 г.Атырау Гаухар Ибрашева.





В международный розыск за пособничество терроризму и публичные призывы к совершению терактов объявлены и две уроженки Атырауской области, которые, по предварительным данным, также бежали в Сирию.





В отношении одной из женщин возбуждено уголовное дело по ч 1 ст .258 УК РК - "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму". Вторую беглянку разыскивают за пропаганду терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма по ч 2 ст 256 . Первой разыскиваемой грозит тюремный срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, второй - от семи до двенадцати лет лишения свободы также с конфискацией имущества.





Всего с прошлого года на данный момент в международном розыске находятся 8 жителей Атырауской области.



