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Новости за сегодня

Внесены изменения в типовые учебные программы и планы  по подготовке и повышению квалификации работников частных охранных организаций

Аннотация к документу: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 1142 «О внесении изменения в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении типовых учебных программ и типовых учебных планов по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должность руководителя и охранника в частной охранной организации»

В частности, типовые учебные программы и типовые учебные планы по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должность руководителя и охранника в частной охранной организации (далее - типовые учебные программы и типовые учебные планы) разработаны в соответствии со статьей 10-1 Закона Республики Казахстан «Об охранной деятельности».

Продолжительность курса обучения составляет:

по подготовке руководителей частной охранной организации - 99 учебных часов;

по подготовке охранников, оказывающих услуги по охране имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке - 99 учебных часов;

по подготовке охранников, осуществляющих защиту жизни и здоровья физических лиц - 146 учебных часов;

по повышению квалификации руководителей частной охранной организации - 19 учебных часов;

по повышению квалификации охранников, оказывающих услуги по охране имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке - 32 учебных часа;

по повышению квалификации охранников, оказывающих услуги по охране имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке и охране объектов, на территории которых имеется оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества - 36 учебных часов;

по повышению квалификации охранников, осуществляющих защиту жизни и здоровья физических лиц - 72 учебных часа.

Также руководители частных охранных организаций при непрерывном стаже работы в должности проходят повышение квалификации один раз в два года.

Повышение квалификации охранников проводится при непрерывном стаже работы в должности ежегодно и при приеме на работу вновь в случае прерывания стажа более одного года.

Специализированным учебным центрам предоставляется право, в зависимости от местных условий, составлять тематические планы и содержание тем, по согласованию с заказчиками корректировать соотношение учебных часов между теоретическими и практическими занятиями в рамках Типовых учебных программ и типовых учебных планов.

При проведении занятий по огневой подготовке в рамках повышения квалификации охранников, оказывающих услуги по охране имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке и охране объектов, на территории которых имеется оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, по согласованию с руководителями либо охранниками частных охранных организаций допускается использование электронных и пневматических тиров.

По окончании курсов обучения по подготовке и повышению квалификации в учебном центре проводятся экзамены по пройденным темам. Экзамены проводятся комиссией в составе не менее 3 человек, председателем которой является представитель уполномоченного органа подразделения, осуществляющего единый учет всех субъектов охранной деятельности.

Повторная сдача экзамена обучавшимся может быть проведена не ранее чем через 2 недели после первоначальной сдачи экзаменов.

Лицам, успешно сдавшим экзамены, выдается свидетельство специализированного учебного центра о присвоении/подтверждении квалификации, подписанное руководителем учебного центра и всеми членами экзаменационной комиссии.

Свидетельство об окончании курса подготовки/повышения квалификации изготавливается типографским офсетным способом, зеленого цвета, размером 115 х 75 мм.

Свидетельство об окончании курса подготовки/повышения квалификации руководителей частных охранных организаций по форме, согласно приложению 1 к настоящим Типовым учебным программам и типовым учебным планам.

Свидетельство об окончании курса подготовки/повышения квалификации охранников, оказывающих услуги по охране имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке по форме, согласно приложению 2 к настоящим Типовым учебным программам и типовым учебным планам.

Свидетельство об окончании курса повышения квалификации охранников, оказывающих услуги по охране имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке и охране объектов, на территории которых имеется оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества по форме, согласно приложению 3 к настоящим Типовым учебным программам и типовым учебным планам.

Свидетельство об окончании курса подготовки/повышения квалификации охранников, осуществляющих защиту жизни и здоровья физических лиц по форме, согласно приложению 4 к настоящим Типовым учебным программам и типовым учебным планам.

При изготовлении свидетельства не допускается использование государственных символов, количество и степень защиты свидетельств согласовываются с Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

25 января 2017, 17:14
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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