Особняк Ротшильда обокрали под Парижем
25 января 2017, 17:37
Злоумышленники вынесли из особняка драгоценности и наличные деньги.
Неизвестные обокрали особняк Эдуарда де Ротшильда, расположенный во французском департаменте Сена и Марна неподалеку от Парижа, передает Лента.ру со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
Инцидент произошел накануне вечером. Воры проникли в помещение, взломав дверной замок на первом этаже. Злоумышленники вынесли из особняка драгоценности и наличные деньги.
Семейство Ротшильд — династия еврейского происхождения с историей, восходящей к XVIII веку. На сегодняшний день они владеют большой финансовой группой, в которой работают около тысячи инвестиционных банкиров по всему миру. У семьи есть также консультационный бизнес, занимающийся как слияниями и поглощениями, так и корпоративными финансами. По некоторым оценкам, состояние Ротшильдов оценивается в 350 миллиардов долларов.
59-летний барон Эдуард де Ротшильд возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie, а также является одним из совладельцев парижской газеты Liberation. В 2010 году сообщалось, что он репатриировался в Израиль. Незадолго до переезда бизнесмен приобрел дом в Тель-Авиве.
Сумма ущерба оценивается в 200-400 тысяч евро. Отмечается, что хозяев в момент преступления в доме не было. О краже в полицию сообщил обслуживающий персонал. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками грабителей.
Фото: Panoramic / ZUMA Press / Globallookpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841010-ecf8504a469bb202d2117df1321819b8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...