Шпекбаев назвал информацию о запрете мобильников госслужащим фейком
25 января 2017, 17:39
"В отношении смартфонов запрет, конечно же, есть. Но в отношении всех телефонов – такого поручения мы не давали".
Заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев опроверг появившуюся информация о том, что госслужащим запретят пользоваться всеми видами мобильных телефонов, сообщает informburo.kz.
"То есть, вы не подтверждаете информацию, и она является фейком?" – уточнил журналист.
"Да. Это фейк", – подтвердил зампредседателя агентства РК.
"Я, если честно, впервые об этом слышу. В отношении смартфонов запрет, конечно же, есть. Но в отношении всех телефонов – такого поручения мы не давали", – сообщил заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
В начале апреля в Казахстане вступит в силу запрет на использование государственными служащими на рабочих местах смартфонов.
"Все сотрудники госорганов будут обязаны сдавать на входе планшеты, мобильные телефоны. Под запретом любая техника, способная вести фото-, видео- и аудиозапись, имеющая слоты для микрокарт памяти, а также имеющая возможность подключения к компьютеру и интернету", — рассказал один из собеседников агентства.
Предположительно, это решение принято с целью недопущения утечки конфиденциальной информации, например посредством интернет-мессенджеров, таких как WhatsApp и других.
Фото с сайта Geek-Nose
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