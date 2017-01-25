Шпекбаев назвал информацию о запрете мобильников госслужащим фейком

"В отношении смартфонов запрет, конечно же, есть. Но в отношении всех телефонов – такого поручения мы не давали".

Заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев опроверг появившуюся информация о том, что госслужащим запретят пользоваться всеми видами мобильных телефонов, сообщает сообщает informburo.kz





"То есть, вы не подтверждаете информацию, и она является фейком?" – уточнил журналист.





"Да. Это фейк", – подтвердил зампредседателя агентства РК.





"Я, если честно, впервые об этом слышу. В отношении смартфонов запрет, конечно же, есть. Но в отношении всех телефонов – такого поручения мы не давали", – сообщил заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.





В начале апреля в Казахстане вступит в силу запрет на использование государственными служащими на рабочих местах смартфонов.





"Все сотрудники госорганов будут обязаны сдавать на входе планшеты, мобильные телефоны. Под запретом любая техника, способная вести фото-, видео- и аудиозапись, имеющая слоты для микрокарт памяти, а также имеющая возможность подключения к компьютеру и интернету", — рассказал один из собеседников агентства.





Предположительно, это решение принято с целью недопущения утечки конфиденциальной информации, например посредством интернет-мессенджеров, таких как WhatsApp и других.



