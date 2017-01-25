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Компактный кроссовер Mazda CX-5 станет семиместным

25 января 2017, 17:43

Сначала такая модель будет предлагаться только на японском рынке, но затем пойдет и на экспорт.


По сведениям издания BlogLiveDoor, компактный кроссовер Mazda CX-5 нового поколения в обозримом будущем получит семиместную версию с удлиненной колесной базой.

Автомобиль сменил поколение в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель сохранила шасси и габаритные размеры (длина за счет укороченных задних свесом уменьшилась с 4555 до 4545 миллиметров, но колесная база по-прежнему равняется 2,7 метрам. Объем багажника кроссовера равен 505 литрам.

Моторная линейка тоже осталась прежней. Ее составляют бензиновые двигатели объемом 2 и 2,% литра и 2,2-литровый дизель. В пару к ним устанавливаются шестиступенчатые трансмиссии – «механика» или «автомат».


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