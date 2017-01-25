Компактный кроссовер Mazda CX-5 станет семиместным



Моторная линейка тоже осталась прежней. Ее составляют бензиновые двигатели объемом 2 и 2,% литра и 2,2-литровый дизель. В пару к ним устанавливаются шестиступенчатые трансмиссии – «механика» или «автомат».

Автомобиль сменил поколение в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель сохранила шасси и габаритные размеры (длина за счет укороченных задних свесом уменьшилась с 4555 до 4545 миллиметров, но колесная база по-прежнему равняется 2,7 метрам. Объем багажника кроссовера равен 505 литрам.