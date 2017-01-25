Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения РК

Президент РК подписал Указ о назначении Елжана Биртанова министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz

«Назначить Биртанова Елжана Амантаевича Министром здравоохранения Республики Казахстан», - говорится в документе.

Напомним, ранее Президент постановил реорганизовать: Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на:

Министерство труда и социальной защиты населения РК с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере;

Министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения.