Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения РК
Президент РК подписал Указ о назначении Елжана Биртанова министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz
«Назначить Биртанова Елжана Амантаевича Министром здравоохранения Республики Казахстан», - говорится в документе.
Напомним, ранее Президент постановил реорганизовать: Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на:
Министерство труда и социальной защиты населения РК с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере;
Министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения.
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