Багдат Мусин назначен на должность главы комитета в Генпрокуратуре РК

Распоряжением Главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Айтпаева Сауле Муханбедиановна распоряжением Главы государства освобождена от должности председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.