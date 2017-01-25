Багдат Мусин назначен на должность главы комитета в Генпрокуратуре РК
Распоряжением Главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
Айтпаева Сауле Муханбедиановна распоряжением Главы государства освобождена от должности председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
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