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Новости за сегодня

Багдат Мусин назначен на должность главы комитета в Генпрокуратуре РК

 

Распоряжением Главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Айтпаева Сауле Муханбедиановна распоряжением Главы государства освобождена от должности председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

 

25 января 2017, 17:36
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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