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Новости за сегодня

Президент РК реорганизовал несколько министерств

 

В частности, Нурсултан Назарбаев подписал Указ о дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан

Реорганизованы:

1) Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на:

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере;

Министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения;

2) Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, определив его ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности Министерству культуры и спорта;

3) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей его функций и полномочий по:

реализации государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

 

25 января 2017, 17:42
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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