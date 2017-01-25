Президент РК реорганизовал несколько министерств
В частности, Нурсултан Назарбаев подписал Указ о дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан
Реорганизованы:
1) Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на:
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере;
Министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения;
2) Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, определив его ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности Министерству культуры и спорта;
3) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей его функций и полномочий по:
реализации государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Министерство здравоохранения Республики Казахстан;
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