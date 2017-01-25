Тамара Дуйсенова назначена министром труда и соцзащиты населения РК

Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан», - говорится в указе от 25 января 2017 года № 413.