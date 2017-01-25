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В Бельгии семь человек задержаны за возможную связь с террористами

25 января 2017, 18:08

Задержанные во время операции не имеют отношения к терактам в Брюсселе и Париже.


Семь человек задержаны в среду в Брюсселе после обысков, которые проходили в рамках антитеррористического расследования, говорится в заявлении бельгийской прокуратуры, передает Русская служба ВВС.

"Расследование связано с изучением вопроса о возможной причастности к вернувшимся из Сирии боевикам", - сказано в заявлении.

Операция проводилась примерно в восьми местах и не связана с террористической атакой в Брюсселе в марте 2016 года и терактами в Париже в ноябре 2015-го.

Во время операции не прозвучало ни одного выстрела.

22 марта прошлого года в столице Бельгии произошла серия терактов. Первые два взрывных устройства сработали в аэропорту, третье - на станции метро "Маальбек". Еще одна бомба в аэропорту не взорвалась. В результате терактов погибли 32 человека.

В ноябре 2015 года джихадисты совершили взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли посетителей нескольких ресторанов и захватили заложников в концертном зале "Батаклан". Жертвами атак стали 130 человек.

В Бельгии регулярно проходят антитеррористические рейды и задержания возможных сторонников джихадистов.


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