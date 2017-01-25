В Актюбинской области спасли из снежных заносов 58 человек

58 человек спасены и 8 единиц техники вызволены из снежных заносов.

В результате спасательных работ на автомобильных трассах Актюбинской области в ночь с 24 на 25 января спасены 58 человек и 8 единиц техники, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональный ДЧС.

Спасательные работы проводили в условиях почти нулевой видимости 113 человек на 82 единицах техники. Это спасатели ДЧС Актюбинской области, представители местных исполнительных органов, работники РГП «Казахавтодор» и местной полицейской службы.

Незначительный мороз и легкий небольшой снег в течение всего дня 24 января никак не предвещали сумятицу на автодорогах области и тем более нулевую видимость. Но штормовой ветер в 15-20 метров в секунду все поставил с ног на голову, заметая автомобильные трассы.

В связи с ухудшением погодных условий и во избежание трагических последствий РГП «Казахавтодор» совместно с местной полицейской службой приняли решение о закрытии восьми трасс республиканского и семи автодорог областного значения.

За сутки с 24-25 января, наряду со спасенными 58 людьми, эвакуированы в пункты обогрева 3 человека. На данный момент в снежном заносе остаются 8 единиц техники – на территории Байганинского района вблизи трубопровода Алтимус-Петролеум. Ведутся работы по расчистке дорог.

Всего на дорогах республиканского значения на очистке снега работает 64 единицы специальной техники РГП «Казахавтодор». По городу Актобе подрядными организациями задействовано 103 единицы техники.

В настоящее время остается закрытой одна дорога республиканского значения – Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, также закрыта одна дорога областного значения - а/д Донское – Бадамша – Актобе – Орск.