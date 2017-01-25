В Сенате обсудили систему внедрения обязательного медстрахования в Казахстане

В среду, 25 января, в Сенате состоялась встреча по вопросам подготовки и внедрения системы обязательного социального медицинского страхования в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии, инициированном Комитетом Сената по социально-культурному развитию и науке, приняли участие депутаты Парламента, представители министерства здравоохранения и социального развития, Фонда социального медицинского страхования и Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Встречу открыла председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова. Сенатор отметила, что внедрение обязательного социального медицинского страхования предусмотрено в качестве самостоятельного направления (80-й шаг) в инициированном Президентом Н.А. Назарбаевым Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ.

Основным приоритетом данной модели является усиление финансовой стабильности системы здравоохранения на основе принципа солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Необходимая правовая основа в этой сфере на сегодня в целом сформирована. Парламент принял закон «Об обязательном социальном медицинском страховании», а также соответствующие поправки в ряд законодательных актов. В ближайшее время в законодательный орган будет внесет законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы».

Перед участниками мероприятия выступила председатель Правления Фонда социального медицинского страхования Елена Бахмутова, которая проинформировала депутатов о деятельности Фонда, его организационной структуре и планах развития на предстоящие годы. Как отметила Е. Бахмутова, основной целью Фонда является эффективное использование ресурсов здравоохранения, единые подходы по тарифообразованию и оплате услуг, усиление финансовой устойчивости отрасли.

В обсуждении приняли участие депутаты Сената Ахан Бижанов, Серик Бектурганов, Али Бектаев, Нурлан Кылышбаев, Сарсенбай Енсегенов и Бекмырза Еламанов, которые озвучили существующие проблемы, задали ряд вопросов и высказали свои предложения по рассматриваемой теме.

Состоялся заинтересованный разговор, посвященный узким местам новой модели, перспективам поддержания устойчивости Фонда и сохранности его активов. Сенаторы высказали обеспокоенность в связи с отсутствием механизма страхования самозанятого населения, которое составляет до 2,5 миллиона человек, проживающих преимущественно в сельской местности. Также было предложено выработать четкий пошаговый алгоритм взаимодействия всех участников системы страхования. По итогам дискуссии будут подготовлены рекомендации, направленные на эффективное внедрение системы обязательного социального медицинского страхования.



