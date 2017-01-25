Трамп пообещал разобраться с преступностью в Чикаго

Он пригрозил отправить туда федералов, но не уточнил, кого имеет в виду.

Президент США Дональд Трамп пригрозил отправить в Чикаго федеральных представителей, если власти города не справятся с разгулом преступности самостоятельно. Об этом глава государства заявил на личной странице в Twitter, сообщает Лента.ру.

«Если Чикаго не исправит ситуацию с ужасной "резней" — 228 случаев перестрелок с 42 смертями в 2017 году (на 24 процента больше, чем в 2016-м), я отправлю туда федералов!» — написал политик.

Из заявления Трампа непонятно, идет ли речь о федеральных чиновниках или агентах ФБР. Как отмечает издание Politico, скорее всего президент отреагировал на статью в газете Chicago Tribune. В ней утверждается, что начало 2017 года с точки зрения насильственных преступлений стало более проблемным, чем начало 2016-го, который уже считался неблагополучным по этому показателю.

Фото: Tampa Bay Times / Zumapress / Globallookpress.com