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Премьер-министры Казахстана и Нидерландов провели телефонный разговор

25 января 2017, 18:48

Бакытжан Сагинтаев имел беседу с Марком Рютте по инициативе нидерландской стороны.


25 января премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев по инициативе нидерландской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает официальный сайт чиновника.

В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, а также подготовки третьего заседания казахстанско-нидерландского Делового совета, которая состоится в Астане июне текущего года.

Премьер-министры Казахстана и Нидерландов обсудили потенциал сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, транспорта и транзита, науки и новых технологий. Б. Сагинтаев пригласил ведущие нидерландские компании к участию в реализации программ индустриально-инновационного и инфраструктурного развития Казахстана.

М. Рютте сообщил, что Нидерланды завершают подготовку к участию в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, в рамках которой будет представлен национальный павильон. Для участия в Национальном дне Нидерландов на ЭКСПО планируется визит официальной делегации этой страны.

Нидерланды являются одним из ведущих инвесторов (объем ПИИ – около 60 млрд долларов) и одним из основных торговых партнеров Казахстана среди стран ЕС (внешнеторговый оборот в 2016 году – свыше 3 млрд долларов).

Фото: Thierry Roge / Zumapress / Globallookpress.com


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