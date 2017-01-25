Тасмагамбетов: Для развития науки важно знать, какая будет отдача в будущем

25 января состоялось совещание о приоритетных направлениях развития науки на 2017-2020 годы под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет Информации.

В современном мире все страны уделяют особое внимание науке как стратегически важной сфере человеческой деятельности, основополагающему ресурсу страны, который во многом обеспечивает ее экономический рост и конкурентоспособность.

Повышение научного потенциала страны зависит от многих факторов, в том числе и от коммерциализации научно-технической деятельности. Одним из основных документов, который регулирует этот процесс в Казахстане, является Закон РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности». Уже реализован ряд перспективных и коммерчески эффективных проектов.

«Мы должны четко и ясно понимать, сколько проектов, что мы финансируем, сколько времени это займет, и самое главное, какая будет отдача в будущем», - сказал во время совещания Имангали Тасмагамбетов.

Между объемом финансирования, результативностью исследований и внедрением очевидна связь. Но она находится в прямой зависимости от механизмов финансирования и контроля. Кроме того, ученый не может одинаково успешно заниматься и наукой, и продвижением ее результатов в производство. Для этого должны быть задействованы соответствующие структуры и специалисты. Также необходимо учитывать создание опытно-производственной базы, на которой проводились бы апробация и последующее внедрение разработок.





«За последние 20 лет в среднем на коммерциализацию наших технологий по всему миру вкладывалось более 370 миллионов долларов частными инвесторами. На сегодняшний день более 3,5 млрд долларов выделено на строительство заводов по казахстанским технологиям практически на всех континентах, выпускаются чистые металлы на сумму около 4 миллиардов долларов каждый год, примерно третья часть – в Казахстане, остальное – за рубежом», - отметил Генеральный директор РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК» Абдурасул Жарменов.

Отметим, что научные учреждения и научные кадры в Казахстане обладают серьёзным потенциалом и могли бы стать основой для наукоёмкой индустрии. Для этого необходима тесная связь между наукой и промышленностью, причём задачи учёным должен ставить реальный сектор экономики.