Минздрав РК начал проверку по факту нарушения служебной этики главврачом

Специалисты Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (далее - МЗ РК) выясняют личность руководителя медицинской организации, где была сделана запись о неэтичном поведении главврача, распространяемая в мессенджерах WhatsApp и социальной сети Facebook, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Как только будет выяснено, в какой медицинской организации и когда это произошло, территориальный департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности (далее - ККМФД) проверит были ли факты нарушения нормативов и стандартов в этой медорганизации, после чего направит соответствующее представление в местные исполнительные органы.

МЗ РК рекомендует всем гражданам, в случае, если есть сомнения в обоснованности назначения различных методов диагностики и лечения или факты нарушения прав пациентов, обращаться непосредственно в территориальные департаменты ККМФД или по телефону доверия (7172)742802.