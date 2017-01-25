В ряде областей Казахстана из-за погоды перекрыли дороги

В среду, 25 января, введены ограничения на дорогах нескольких областей Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Казахавтодора».

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-536, участок от границы Костанайской области до п.Бузулук;

2. «Жезказган-Петропавловск» км. 552-595, участок от п.Сурган до границы Северо-Казахстанской области;

3. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, участок от Северо-Казахстанской области до п.Жаксы;

4. «Астана-Петропавловск» км. 18-230, участок от г.Астана до г.Щучинск;

5. «Екатеринбург-Алматы» км 1280-1353, участок от г.Астана до границы Карагандинской области;

6. «Екатеринбург-Алматы» км. 1006-1242, участок от г.Атбасар до г.Астана;

7. «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, участок от г.Астана до границы Павлодарской области;

8. «Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 16-51, участок от г.Астана до границы Карагандинской области;

9. «Астана-Коргалжын» км. 19-169.

В Актюбинской области по тем же причинам сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 92-257, участок от г.Эмба до г.Шалкар.

В Карагандинской области в связи со снегом, метелью и ограничением видимости действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1 «Жезказган-Петропавловск» км. 136-252, участок от с.Улытау до границы Костанайской области;

2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1444, участок от границы Акмолинской области до г.Темиртау;

3. «Кызылорда-Павлодар» км. 424-946, участок от г.Жезказган до г.Караганда.

4. «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, участок от г.Караганда до границы Павлодарской области;

5. «Кызылорда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, участи г.Караганда до г.Каркаралинск;

6. «Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 51-266, участок от границы Акмолинской области до г.Темиртау;

7. «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1612, участок от г.Караганда до с.Аксу-Аюлы.

В Костанайской области также в связи с плохими погодными условиями (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377, участок от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области.

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения по области для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Семей-Кайнар» км. 8-266;

2. «Омск-Майкапшагай» км. 587-733, участок от границы Павлодарской области до г.Семей.

В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от с.Коктума до с.Достык.