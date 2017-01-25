МИР РК проведет общественные слушания по проекту Кодекса РК «О недрах и недропользовании»

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 3 февраля 2017 года в 10-00 часов в здании Transport Tower (город Астана, проспект Кабанбай батыра 32/1) проведет общественные слушания по проекту Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

Проект Кодекса разработан в рамках исполнения поручений Главы государства, закрепленных в Национальном плане «100 шагов» (74 и 75 шаг). Новый проект Кодекса РК «О недрах и недропользовании» предусматривает следующие концептуальные изменения:

– упрощение предоставления права недропользования по аналогии Австралийской модели путем внедрения лицензионного порядка по принципу «Первый пришел – первый получил»;

– переход на международный порядок оценки запасов;

– предоставление открытого доступа к геологической информации и перевода ее в цифровой формат;

– пересмотр перечня общераспространенных полезных ископаемых;

– усиление положения по ликвидации месторождений для обеспечения экологической безопасности страны при закрытии рудников;

– предусмотрены гарантии стабильности для действующих контрактов на недропользование и другие.

Согласно Концептуальному плану законотворческой работы на 2016-2021 годы, внесение проекта Кодекса в Мажилис Парламента РК предусмотрено на 2-ое полугодие 2017 года.

По вопросам участия в данном мероприятии просим направить кандидатуры (с указанием ФИО и должности) на e-mail адрес e.smatilda@mid.gov.kz, либо обратиться по следующим номерам 8 (7172) 75-44-07, 75-44-75 до 18-00 часов 1 февраля 2017 года. При этом отмечаем, что участники имеют право выступить на общественном слушании. Для этого необходимо также направить тему выступления по указанным адресам и в установленный выше срок.

По вопросам, связанным с темой общественных слушаний, перечня вопросов и др., просим вас обратиться к секретарю комиссии по проведению общественных слушаний г-ну Шенгельбаеву Толеу Есимхановичу по номеру 8 (7172) 75-76-65 (1081) или по email: toleu_kcc@mail.ru

В связи с тем, что в здании Министерства действует пропускной режим, просим иметь при себе удостоверение личности. Также запрещается вход в здание с мобильными устройствами, имеющими функции фотографирования, выхода в интернет (смартфоны, планшеты, ноутбуки, смартчасы и др.) В связи с ограниченным количеством ячеек для хранения, а также во избежание непредвиденных ситуаций, убедительно просим вас оставить вышеуказанные устройства за пределами здания Министерства.

С проектом Кодекса «О недрах и недропользовании» можно ознакомиться по следующей ссылке: http://mid.gov.kz/ru/pages/kodeks-respubliki-kazahstan-o-nedrah-i-nedropolzovanii