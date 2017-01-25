МВД РК установило вину школьника в смерти соученика в Астане

Несмотря на это, расследование будет прекращено.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан опубликовало информацию по расследованию уголовного дела по факту смерти учащегося Темирулана Диханбаева в средней школе № 59 города Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, 30 ноября 2016 года в средней школе №59 Астаны произошло трагическое событие. В ссоре на уроке в отсутствии учителей один из восьмиклассников нанес несколько ударов другому, от которых мальчик потерял сознание и впоследствии скончался.

В ходе досудебного расследования проведен весь комплекс следственных действий и необходимых судебных экспертиз.

В смерти Темирулана Диханбаева следствием установлена вина школьника, нанесшего удары.

Вместе с тем, согласно законодательству, уголовной ответственности за совершение тяжкого правонарушения подлежит лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения 14-летнего возраста. Подозреваемый на момент совершения правонарушения не достиг этого возраста, в связи с чем досудебное расследование в отношении него будет прекращено.

Одновременно в ходе расследования проводятся следственные мероприятия, направленные на установление вины педагогов и медицинских работников, прокомментировал директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

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