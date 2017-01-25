В Алматы вынесен приговор киберпреступникам, снявшим со счетов компаний более 53 млн тг

В Алматы завершено уголовное дело о кибератаках на банковские счета 60 фирм и предпринимателей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

В Бостандыкском районном суде № 2 города Алматы оглашен приговор в отношении 20 человек, представших перед судом по обвинению в совершении преступлений предусмотренных .ст. 188 ч.4 п.1,3 (кража) 24 ч.3, 188 ч.4 п. 1,3, (покушение на кражу) 205 ч.1 (неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций) 208 ч.3 п.1,2 (неправомерное завладение информацией), 210 ч.3 п. 1,2 (создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов), 385 ч.2,3 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград), 262 ч.1 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Судом установлено, что в период с января 2015 года у А.Омарова, и Б.Дастарова, работавших системными администраторами и имеющих большой опыт работы в сфере информационных технологий, бухгалтерского учета, онлайн платежам из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере путем систематического неправомерного доступа и завладения охраняемой законом конфиденциальной информации юридических и физических лиц.

А.Омаров и Б. Дастаров, находясь в Алматы, создали организованную преступную группу и вовлекли в нее 18 человек. При этом сами занимались покупкой и модернизацией программных продуктов с целью несанкционированного подключения к системе удаленного пользователя для получения неправомерного доступа к информации и использования информации в целях хищения денежных средств, координировали действия преступной группы.

Посвятив членов ОПГ в преступные планы, они раскрыли им механизм хищения денежных средств со счетов юридических и физических лиц, основным способом которого являлось создание, использование и распространение вредоносных программ. Согласно распределенным ролям они осуществляли открытие счетов на себя и на подставных физических и юридических лиц в банках второго уровня. После незаконных перечислений денежных средств на расчетные счета физлиц и юрлиц, открытых пособниками и участниками организованной преступной группы участники организовывали снятие незаконно перечисленных денежных средств с указанных счетов и в дальнейшем распределяли между участниками преступной группы.

Омаров и Дастаров для сокрытия следов преступлений имели специализированное оборудование, предназначенное для выполнения на нем сервисно-программных задач, а серверами, находящимися во Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах и США, они управляли посредством удаленного пользователя через Интернет.

Вырученные от преступной деятельности денежные средства распределялись между участниками преступной группы, использовались для организации дальнейших преступных действий и для личных нужд.

Своими действиями они нанесли физическим и юридическим лицам материальный ущерб на сумму более 53 миллионов тенге. Часть денежных средств была арестована на счетах осужденных лиц и возращена потерпевшим.

Приговором суда А. Омаров и Б. Дастаров признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 188 ч.4 п. 1,3, 24 ч.3, 188 ч.4 п. 1,3, 208 ч.3 п.1,2, 210 ч.3 п.1,2, 262 ч.1 УК РК. В соответствии со ст.58 ч. 1,3 УК РК путём частичного сложения им окончательно назначено к отбытию наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью связанной с компьютерными технологиями сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, 13 лицам назначено реальное наказание в виде лишения свободы на различные сроки от 7 до 3,5 лет с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью связанной с компьютерными технологиями.

Пятеро осуждены условно, с применением ст. 63 УК, в связи с возмещением ими ущерба потерпевшим. На весь период условного осуждения установлен пробационный контроль.

Приговор не вступил в законную силу.