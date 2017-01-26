Национальная валюта Казахстана пошла вверх – за сутки тенге подорожал на полторы позиции, передает КТК.

25 января в обменных пунктах за доллар просили 328 тенге 30 тиынов. Таких цифр на табло казахстанцы не видели почти восемь месяцев. В последний раз «американец» стоил столько в мае. Курс на понижение американская валюта взяла на фоне благоприятной экономической ситуации в Казахстане и на новостях из США.

Прежде всего, это выход Соединённых Штатов из Транстихоокеанского партнёрства, произошедший накануне. Немаловажную роль в укреплении тенге сыграл и рост цен на нефть. Марка Brent торговалась сегодня на уровне 55,32. Прыжок вверх наша валюта совершила уже после утренних торгов на бирже. Они закрылись на отметке 327,76. На дневной сессии доллар не сумел отыграть и позиции. На данный момент дело обстоит следующим образом: за доллар обменники просят 328 тенге 50 тиынов, европейская валюта стоит 354,50, а рубль торгуется за 5,58 тенге.

Фото с сайта krisha.kz