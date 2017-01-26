Казахстанские политологи прокомментировали обращение Назарбаева

Казахстанские политологи в социальных сетях выразили свое мнение по поводу обращения президента РК Нурсултана Назарбаева, в котором он сообщил о перераспределении полномочий власти в стране, а также о предстоящих изменениях в Конституции
, сообщает Zakon.kz.
Так, Досым Сатпаев уверен, что Нурсултану Назарбаеву "надоело постоянно прикрывать промахи и ошибки парламента и правительства в социально-экономической сфере, которые, особенно в прошлом году, поставили свой рекорд".
"Обращение президента по поводу перераспределения полномочий между ветвями власти указывает на несколько моментов.
Во-первых, ему, судя по всему, надоело постоянно прикрывать промахи и ошибки парламента и правительства в социально-экономической сфере, которые, особенно в прошлом году, поставили свой рекорд. В результате, окончательно закрепляется принцип: "Хороший царь. Бояре плохие" в рамках тезиса о том, что глава государства теперь надсистемный игрок и арбитр. Конечно, можно попытаться стать казахстанским Дэн Сяопином или Ли Куан Ю, но в наших условиях трудно быть полностью надсистемным игроком являясь заложником самой системы, где все будут продолжать по привычке оглядываться на Акорду, которая долгое время приучала многих к тому, что инициатива может быть наказуема.
Во-вторых, само перераспределение полномочий напоминает драку двух лысых из-за расчески. При этом двумя "лысыми" являются правительство и парламент, которые показали свою слабую эффективность как с точки зрения реагирования на кризисные ситуации, так и в плане адекватной законодательной работы. В принципе, проблема не в том, как передать полномочия. Проблема в том, кому их передавать. Это тупиковая ветвь развития любой сверхпрезидентской системы при которой априори не могут существовать сильные политические институты. Кстати, несколько лет назад нижняя палата парламента, в лице «Нур Отан», как партии получившей большинство на выборах, уже обрела формальное право участвовать в формировании правительства. Но фактически, статус «нотариальной конторы» при правительстве и АП, парламент так и не поменял. Кстати, события прошлого года, это в очередной раз показали. Выходит, что прежде чем перераспределять какие-либо полномочия необходимо усиливать те политические институты, которые с этими полномочиями могли бы что-то реально сделать. Какой смысл давать пещерному человеку калькулятор, если он им будет орехи колоть? То есть у нас телегу опять поставили впереди лошади. Сначала необходима реформа партийной и избирательной системы, чтобы в парламенте сидели не «партии-зомби» и «депутаты-флюгеры», а электоральные и конкурентоспособные игроки. При этом сам парламент должен формироваться не только по партийному списку, но и по мажоритарному принципу. Только в этом случае, законодательная ветвь власти станет тем самым коллективным преемником, который мог бы гарантировать некую политическую стабильность во время транзита власти, так как игра велась бы в рамках правового поля, а не только в рамках кулуарных разборок внутриэлитных групп. Только в этом случае оправдан тезис о том, что 01 сокращает президентские полномочия, чтобы любой его преемник имел их меньше, чем у него. При остальных вариантах не суть важно сколько и какие полномочия будут у второго президента, так как слабый президент и слабый парламент намного хуже схемы: "сильный президент и слабый парламент". Но такая схема опять лишь возвращает нас к тому с чего начали.
Параллельно с этим необходимо переносить перераспределение полномочий на низовой уровень. На уровень местного самоуправления. Формально уже было заявлено даже о некоей модели бюджетной децентрализации на местах до 2018 года. Но трудно понять, как все это будет делаться без принятия специального закона о местном самоуправлении, где четко были бы разграничены полномочия между акимами, назначаемые президентом и местным самоуправлением, которые в идеале должны формироваться самим населением".
Другой эксперт, директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин, считает, что "предстоящие изменения, безусловно положительный тренд. Модернизационная повестка всегда лучше".
"Президент редко выбирает для своих заявлений формата обращения к народу. Обычно программные заявления делались с трибун каких либо политических мероприятий - к примеру, на заседании парламента, правительства, съезда правящей партии и тл. Формат телевизионного обращения чаще используется в европейской и американской политической практике - как инструмент прямого обращения лидера к гражданам по наиболее актуальным темам и вопросам или в момент выдвижения новой политической инициативы. Поэтому лично мне импонирует, что президент меняет и пробует новые политические подходы. Одна из последних новаций, когда в декабре прошлого года президент провел публичную церемонию подписания закона об амнистии и затем специально прокомментировал это перед камерами. Думаю, и сегодня президент специально выбрал именно такой формат, чтобы подчеркнуть значение выдвигаемых новых политических инициатив. Безусловно, самое главное это содержание самого обращения. Президент подробно описал проект предлагаемых рабочей группой конституционных реформ. Это реальные политические реформы. Поскольку затрагивают основные принципы взаимодействия между ветвями власти. К примеру, что теперь правительство будет слагать полномочия перед вновь избранным Мажилисом, а не Президентом. Или отмена нормы о возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона. Также и отказ от права отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-министра. Это означает не просто повышение статуса парламента и усиление самостоятельности правительства, это действительно реальная перезагрузка системы властных отношений в Казахстане, где Президент всегда являлся абсолютным политическим центром. При этом, надо отметить, что Казахстан остается президентской республикой, где президент продолжает выступать в роли верховного арбитра между ветвями власти. Но было четко сказано, что президент теперь сконцентрируется на стратегических вопросах, на вопросах внешней политики и национальной безопасности. В любом случае, мы постепенно отходим от старой модели системы властных отношений и начинаем адаптироваться к новым условиям. И в этом смысле, предстоящие изменения, безусловно положительный тренд. Модернизационная повестка всегда лучше"