Казахстанские политологи прокомментировали обращение Назарбаева

Казахстанские политологи в социальных сетях выразили свое мнение по поводу обращения президента РК Нурсултана Назарбаева, в котором он сообщил о перераспределении полномочий власти в стране, а также о предстоящих изменениях в Конституции

Так, Досым Сатпаев уверен, что Нурсултану Назарбаеву "надоело постоянно прикрывать промахи и ошибки парламента и правительства в социально-экономической сфере, которые, особенно в прошлом году, поставили свой рекорд".





"Обращение президента по поводу перераспределения полномочий между ветвями власти указывает на несколько моментов.

Во-первых, ему, судя по всему, надоело постоянно прикрывать промахи и ошибки парламента и правительства в социально-экономической сфере, которые, особенно в прошлом году, поставили свой рекорд. В результате, окончательно закрепляется принцип: "Хороший царь. Бояре плохие" в рамках тезиса о том, что глава государства теперь надсистемный игрок и арбитр. Конечно, можно попытаться стать казахстанским Дэн Сяопином или Ли Куан Ю, но в наших условиях трудно быть полностью надсистемным игроком являясь заложником самой системы, где все будут продолжать по привычке оглядываться на Акорду, которая долгое время приучала многих к тому, что инициатива может быть наказуема.

Во-вторых, само перераспределение полномочий напоминает драку двух лысых из-за расчески. При этом двумя "лысыми" являются правительство и парламент, которые показали свою слабую эффективность как с точки зрения реагирования на кризисные ситуации, так и в плане адекватной законодательной работы. В принципе, проблема не в том, как передать полномочия. Проблема в том, кому их передавать. Это тупиковая ветвь развития любой сверхпрезидентской системы при которой априори не могут существовать сильные политические институты. Кстати, несколько лет назад нижняя палата парламента, в лице «Нур Отан», как партии получившей большинство на выборах, уже обрела формальное право участвовать в формировании правительства. Но фактически, статус «нотариальной конторы» при правительстве и АП, парламент так и не поменял. Кстати, события прошлого года, это в очередной раз показали. Выходит, что прежде чем перераспределять какие-либо полномочия необходимо усиливать те политические институты, которые с этими полномочиями могли бы что-то реально сделать. Какой смысл давать пещерному человеку калькулятор, если он им будет орехи колоть? То есть у нас телегу опять поставили впереди лошади. Сначала необходима реформа партийной и избирательной системы, чтобы в парламенте сидели не «партии-зомби» и «депутаты-флюгеры», а электоральные и конкурентоспособные игроки. При этом сам парламент должен формироваться не только по партийному списку, но и по мажоритарному принципу. Только в этом случае, законодательная ветвь власти станет тем самым коллективным преемником, который мог бы гарантировать некую политическую стабильность во время транзита власти, так как игра велась бы в рамках правового поля, а не только в рамках кулуарных разборок внутриэлитных групп. Только в этом случае оправдан тезис о том, что 01 сокращает президентские полномочия, чтобы любой его преемник имел их меньше, чем у него. При остальных вариантах не суть важно сколько и какие полномочия будут у второго президента, так как слабый президент и слабый парламент намного хуже схемы: "сильный президент и слабый парламент". Но такая схема опять лишь возвращает нас к тому с чего начали.

Параллельно с этим необходимо переносить перераспределение полномочий на низовой уровень. На уровень местного самоуправления. Формально уже было заявлено даже о некоей модели бюджетной децентрализации на местах до 2018 года. Но трудно понять, как все это будет делаться без принятия специального закона о местном самоуправлении, где четко были бы разграничены полномочия между акимами, назначаемые президентом и местным самоуправлением, которые в идеале должны формироваться самим населением".





Другой эксперт, директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин, считает, что "предстоящие изменения, безусловно положительный тренд. Модернизационная повестка всегда лучше".



