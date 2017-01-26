Родственники убитых братьев-скотоводов настаивают на смертной казни

Пока шли судебные разбирательства, мать одного из братьев, Жаркынбека Мукиятулы, так и не оправившись от горя, скончалась.

В Алматинском областном суде возмущенные родственники трех погибших братьев требуют смертной казни, передает телеканал КТК.

Убийцы попросили смягчить наказание. Одного приговорили к пожизненному лишению свободы, второму дали 25 лет колонии. Понаблюдать за судебным процессом пришли почти 150 человек, но только треть из них попала в зал.

Родственники погибших братьев Алемкана Кадылбекулы, Зарылхана Долданаулы и Жаркынбека Мукиятулы крайне недовольны решением суда. Защитники подсудимых зачитали апелляционные жалобы. Талгату Сулейменову, получившему пожизненное, адвокат попросил сократить срок. А Мурата Оналбаева юрист вообще считает невиновным. Родственников погибших такие заявления оскорбили.

Адал Зарылхан, брат убитого:

- Мы настаиваем на смертной казни для Сулейменова и Оналбаева. Как не стыдно этим адвокатам просить смягчения приговора? Оналбаев с телами убитых туда-сюда ездил на КамАЗе. Он шесть дней все знал и скрывал. Почему он не сообщил куда надо? И после этого адвокат говорит, что он не убийца. Мы знаем, что они были в сговоре!

Убитые двоюродные братья жили в Коксуском районе Алматинской области, были родом из Китая, занимались скотоводством. В сентябре прошлого года повезли на рынок 40 голов скота и пропали. Позже нашли их тела и задержали троих убийц. И вот теперь двое из них просят снисхождения. Третий – Бакыт Байкасымов, осужденный на четыре года за недонесение о преступлении, от судебных претензий воздержался. Суд просьбы осуждённых в итоге оставил без удовлетворения. Но и родственникам погибших тоже отказал. Возмущенные люди и слышать не хотят о моратории на смертную казнь, требуют расстрела.

Советхан Сакенов, судья Алматинского областного суда:

- Что касается высшей меры наказания и 25 лет для Байкасымова, то вы должны были свои требования изложить письменно в апелляционной жалобе, что не согласны с приговором суда первой инстанции и требуете ужесточения наказания. Но так как вы с такой жалобой не обращались, мы приговор районного суда оставили в силе.

По приговору суда, осуждённые обязаны выплатить семьям погибших по 10 миллионов тенге. Сиротами в трех семьях остались 8 детей, все несовершеннолетние.

Турсын Амирбай, дядя убитого:

- У нас сейчас тяжелое материальное положение. Пока шел суд в районе, мы сильно потратились, потом родные болели, их пришлось лечить. Поэтому мы не смогли вовремя написать апелляцию. Сейчас для нас главное – получить компенсации за моральный и материальный ущерб.

Пока шли судебные разбирательства, мать одного из братьев, Жаркынбека Мукиятулы, так и не оправившись от горя, скончалась. 26 января будет семь дней со дня ее смерти.