Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Во время предвыборной кампании он обещал, что за этот объект заплатит соседнее государство.
Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под указами о безопасности границ и об иммиграционной политике. Одна из норм предусматривает строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает агентство AP.
Напомним, в своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что появление такой стены остановит поток мигрантов из Мексики в США. Он уверял, что за эту стену заплатит само соседнее государство. Высота стены должна составить 15 метров. Бизнесмен оценивал стоимость возведения объекта в 10–12 миллиардов долларов.
Фото: ©REUTERS/MIKE BLAKE, источник - Лайф
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