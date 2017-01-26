Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Во время предвыборной кампании он обещал, что за этот объект заплатит соседнее государство.

Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под указами о безопасности границ и об иммиграционной политике. Одна из норм предусматривает строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает агентство AP.

Напомним, в своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что появление такой стены остановит поток мигрантов из Мексики в США. Он уверял, что за эту стену заплатит само соседнее государство. Высота стены должна составить 15 метров. Бизнесмен оценивал стоимость возведения объекта в 10–12 миллиардов долларов.

Фото: ©REUTERS/MIKE BLAKE, источник - Лайф