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Тим Кук продает свою долю в Apple

26 января 2017, 01:28

Ранее стало известно, что Apple урезала Тиму Куку зарплату.


Всего за несколько дней глава Apple продал 30 тыс. акций компании на общую сумму $3,6 млн. Об этом сообщает Appleinsider со ссылкой на информацию Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает Лайф.

Согласно обнаруженным документам, Кук распродал ценные бумаги тремя равными долями по 10 тыс. штук. Сделки были совершены 20, 23 и 24 января, когда цена на акции составляла порядка $120.

При этом отмечается, что даже с учётом проданной доли у главы Apple по-прежнему остаётся 979 809 акций на общую сумму порядка $117,6 млн.

Ранее стало известно, что Apple урезала Тиму Куку зарплату. Такое решение было принято из-за несоответствия финансовых показателей компании поставленным целям. В результате в 2016 году заработок гендиректора компании составил всего $8,75 млн, что на $1,53 млн меньше, чем годом ранее.

Как предполагает Appleinsider, продажа части акций может быть связана с желанием Кука обналичить дополнительные средства в счёт недополученной зарплаты.


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