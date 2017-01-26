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СМИ узнали о планах Клинтон баллотироваться в президенты США в 2020 году

26 января 2017, 01:53

По данными британских СМИ, экс-госсекретарь, уступившая Трампу на выборах в 2016 году, намеревается запустить ТВ-шоу.


В СМИ появились данные о том, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон хочет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Кроме этого, по сведениям Daily Mail, политик задумывается о запуске собственного ТВ-шоу, передает РенТВ.

Отметим, в 2020 году Клинтон будет уже 73 года. Возможно, демократу снова придется противостоять действующему президенту Дональду Трампу, который также не исключает для себя возможность побороться за президентский пост и в 2020 году.

Республиканец даже зарегистрировал лозунг своей новой возможной предвыборной кампании - "Сохраним Америку Великой", который подразумевает, что за 4 года нынешнего президентства Трампа ему удастся выполнить обещание и "Сделать Америку великой снова".


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