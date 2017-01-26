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Казахстан ведет переговоры с Францией о покупке акций ядерной компании «AREVA»

26 января 2017, 06:17

Помимо «АРЕВы», с французским капиталом в Казахстане работают более 130 компании.


Казахстан ведет переговоры с Францией о покупке акций компании «AREVA», сообщает телеканал Астана.

Эту информацию подтвердил посол Франции в нашей стране Франсис Етьен. Он встречался в Астане с вице-министром иностранных дел Романом Василенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что долю крупной энергетической компании собирается приобрести «Казатомпром». Однако, официального подтверждения информации не было.

До этого некоторые СМИ сообщали, что к сделке проявляют интерес Россия и Китай. О каком именно пакете акций идет речь - неизвестно. Нет пока информации и по стоимости предполагаемой сделки.

Напомню, французское предприятие выпускает оборудование для атомной отрасли и производит электроэнергию из альтернативных источников.

"Сейчас мы собираемся повторно провести капитализацию компании «АРЕВА» и поэтому мы ищем партнеров для долгосрочного сотрудничества. Но я не могу говорить о деталях, поскольку работа только началась. Надо сказать, что «АРЕВА» является важной энергетической компанией, как для Казахстана, так и для всей Центральной Азии. Проходит очень много переговоров и сколько процентов доли собирается покупать Казахстан, смогут ответить только официальные власти. К сожалению, я не могу назвать цифры. Переговорный процесс еще не завершен", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в РК Франсис Етьен.
Помимо «АРЕВы», с французским капиталом в Казахстане работают более 130 компании. В частности, они задействованы в нефтяной сфере, машиностроении и космической отрасли. По данным отечественного МИДа, с 2005 года Франция инвестировала в национальную экономику около 13 млрд долларов.



Фото: EADaily


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