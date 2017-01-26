Чемпионат страны по альпинизму впервые пройдет в ЮКО
26 января 2017, 06:30
Федерация альпинизма «Онтустик» намерена провести республиканские соревнования уже в мае.
В Южно-Казахстанской области впервые пройдет чемпионат страны по альпинизму, передает tvk-uko.kz.
Федерация альпинизма «Онтустик» намерена провести республиканские соревнования уже в мае. Однако представители других федераций горовосходителей напоминают, что нельзя упасть лицом в грязь.
В области нет ни альплагеря, ни инфраструктуры для проведения подобного рода состязаний. В одном только Южном Казахстане действуют целых 4 федерации по альпинизму. У всех разные взгляды на развитие спорта в регионе.
Особенно бурное обсуждение у представителей организаций вызвал вопрос проведения чемпионата Казахстана. В области не хватает судей по альпинизму. Поэтому придется переквалифицировать судей по горному туризму и скалолазанию.
Помимо технических вопросов остро стоит проблема проведения инфраструктуры.
Ожидается, что на чемпионат приедут спортсмены не только со всей Республики, но и из России и Узбекистана. Им попросту негде будет принимать душ и готовить еду, нет даже туалетов.
Беда альпинизма в том, что он не является олимпийским видом спорта, а потому государство не выделяет на него средств. К примеру, в Шымкенте, на почти миллионный город действует всего одна тренировочная база.
Фото: tvk-uko
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