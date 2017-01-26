Член Конгресса США встретилась с Асадом
26 января 2017, 06:46
Член Конгресса отметила, что, вне зависимости от отношения, Асад остается президентом Сирии.
Член палаты представителей Конгресса США демократ Тулси Габбард, которую ранее рассматривали в качестве кандидата на одну из ключевых должностей в администрации президента Дональда Трампа, встретилась в ходе поездки по Сирии с лидером страны Башаром Асадом, передает Lenta.ru.
«Когда появилась возможность встретиться с ним [Асадом], я это сделала, поскольку считаю, что важно: если мы заявляем, что нас действительно волнуют страдания сирийского народа, мы должны быть готовы встретиться с кем угодно, если это необходимо для достижения мира», — заявила Габбард.
Член Конгресса отметила, что, вне зависимости от отношения, Асад остается президентом Сирии.
«Ради любого мирного соглашения, ради какой-либо возможности достижения мирного соглашения нужно вести с ним диалог», — подчеркнула она.
Габбард также рассказала, что сирийцы задавали ей вопрос, почему США и их союзники поддерживают «террористические группировки, которые уничтожают Сирию, такие как "Аль-Каида" (запрещена в РФ — прим. "Ленты.ру")». «Мне нечего было им ответить», — призналась политик.
Член Конгресса раскритиковала политику США в Арабской республике и отметила, что граждане Сирии в ходе встреч неоднократно говорили об отсутствии в стране умеренных повстанцев. «Пусть сирийский народ сам определяет свое будущее, а не Соединенные Штаты или какая-то другая страна», — заключила она.
Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com
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