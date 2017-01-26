В Мексике число погибших при взрыве на рынке пиротехники достигло 42

В среду утром в госпитале в пригороде Мехико умерла 70-летняя женщина, получившая ожоги в результате взрыва.

Рынок Сан-Паблито является крупнейшим легальным рынком пиротехники в Мексике, насчитывающим более 300 магазинов.





Взрыв уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось порядка 2 тысяч человек, так как в канун католического Рождества многие покупали пиротехнику для празднований.





На месте трагедии погибли 20 человек, позднее еще 22 скончались от полученных ожогов и травм в больницах.