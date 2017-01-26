В Мексике число погибших при взрыве на рынке пиротехники достигло 42
26 января 2017, 06:57
В среду утром в госпитале в пригороде Мехико умерла 70-летняя женщина.
Число жертв взрыва, прогремевшего в минувшем декабре на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек, возросло до 42, сообщает РИА Новости.
В среду утром в госпитале в пригороде Мехико умерла 70-летняя женщина, получившая ожоги в результате взрыва.
Рынок Сан-Паблито является крупнейшим легальным рынком пиротехники в Мексике, насчитывающим более 300 магазинов.
Взрыв уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось порядка 2 тысяч человек, так как в канун католического Рождества многие покупали пиротехнику для празднований.
На месте трагедии погибли 20 человек, позднее еще 22 скончались от полученных ожогов и травм в больницах.
Фото: AP Photo/ Pro Tultepec
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