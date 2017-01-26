В Бразилии может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки

Министерство здравоохранения подтвердило 70 случаев заболевания, 40 из них с летальным исходом

Бразильские власти предупреждают, что в стране впервые с 2000 года может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки, передает Би-би-си.





Министерство здравоохранения подтвердило 70 случаев заболевания, 40 из них с летальным исходом. Еще несколько сотен случаев сейчас расследуются.

Наибольшее число заболевших выявлено в штате Минас-Жерайс.





Медики рекомендуют всем, кто намерен отправиться в этот регион, а также другие места, где существует вероятность заболевания, пройти вакцинацию.

Для этих целей уже заказано 11,5 млн доз вакцины.





Всемирная организация здравоохранения в своем заявлении, посвященном ситуации в Бразилии, отмечает, что желтую лихорадку можно легко предотвращать с помощью иммунизации при условии, что вакцинация проводится как минимум за 10 дней до поездки.



