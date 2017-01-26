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В Бразилии может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки

26 января 2017, 07:11

Министерство здравоохранения подтвердило 70 случаев заболевания, 40 из них с летальным исходом


Бразильские власти предупреждают, что в стране впервые с 2000 года может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки, передает Би-би-си.

Министерство здравоохранения подтвердило 70 случаев заболевания, 40 из них с летальным исходом. Еще несколько сотен случаев сейчас расследуются.
Наибольшее число заболевших выявлено в штате Минас-Жерайс.

Медики рекомендуют всем, кто намерен отправиться в этот регион, а также другие места, где существует вероятность заболевания, пройти вакцинацию.
Для этих целей уже заказано 11,5 млн доз вакцины.

Всемирная организация здравоохранения в своем заявлении, посвященном ситуации в Бразилии, отмечает, что желтую лихорадку можно легко предотвращать с помощью иммунизации при условии, что вакцинация проводится как минимум за 10 дней до поездки.

Фото: GETTY IMAGES

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