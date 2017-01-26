Рыпакова получит «серебро» Олимпийских игр-2008
26 января 2017, 07:27
Ольга Рыпакова в 2008 году получила бронзу.
Международный олимпийский комитет лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных олимпийских медалей Олимпиады-2008 — в прыжках в длину и в тройном прыжке, сообщает Sports.kz.
В пробе спортсменки выявили запрещенное вещество туринабол.
Таким образом «серебро» в тройном прыжке достается казахстанке Ольге Рыпаковой, которая была бронзовой медалисткой Олимпийских игр-2008.
Фото: Sports.kz
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